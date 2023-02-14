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Осинькин: много разговаривали с Абрамовичем о футболе. Он умеет сканировать людей

Осинькин: много разговаривали с Абрамовичем о футболе. Он умеет сканировать людей
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о знакомстве с экс-владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Я часто общался с Абрамовичем. Он собирал разные службы, я входил во все советы академии Тольятти, поэтому я часто приезжал к нему. Иногда с нами был Луи Колен ― нидерландский тренер, который был главным в академии Коноплёва. Абрамовичу это всё было интересно.

Впервые мы встретились в 2006 году. Я тогда был главным тренером и спортивным директором академии. Для знакомства со спортивной работой академии меня вызвали к нему в Москву. Начало разговора не было простым, слова не лились спокойно.

В тот момент Абрамович присматривался ко мне, ведь он умеет сканировать людей. Мы много разговаривали с ним о футболе, об академии, о «Челси». Я немного горжусь тем, что Абрамович интересовался моим мнением. Могу сказать о Романе Аркадьевиче только положительное. Он бескорыстно вкладывал деньги в академию Коноплёва, положил сотни искусственных полей, помогал сборной. Абрамович действительно любил футбол», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ «Горжусь, что Абрамович интересовался моим мнением». Самый «родной» тренер для РПЛ
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