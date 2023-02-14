«МЮ» заинтересован в подписании Кошты на замену де Хеа. Сумма отступных — € 75 млн
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«Манчестер Юнайтед», который ведёт переговоры о новом контракте с вратарём Давидом де Хеа, по-прежнему заинтересован в приглашении в команду голкипера «Порту» Диогу Кошты. Об этом сообщает A Bola.
23-летний Кошта в ноябре продлил контракт со своей действующей командой до лета 2027 года. Теперь отступные по контракту португальского вратаря равняются € 75 млн. Кошта был основным игроком сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. В нынешнем сезоне за «Порту» Диогу Кошта в 26 матчах пропустил 19 мячей и 13 раз сыграл «на ноль».
32-летний де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Его текущий контракт с командой истекает в конце сезона.
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