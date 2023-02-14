Эрик тен Хаг готов сохранить в «МЮ» на постоянной основе и Забитцера, и Вегорста

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг видит в своей команде на постоянной основе арендованных полузащитника Марселя Забитцера («Бавария») и нападающего Ваута Вегорста («Бёрнли»), если они произведут хорошее впечатление по ходу действующего соглашения. Об этом сообщает ESPN.
По сведениям источника, нидерландский специалист считает, что подписание полноценного контракта с «Манчестер Юнайтед» станет стимулом для обоих футболистов. Марсель Забитцер был подписан на замену Кристиану Эриксену, получившему тяжёлую травму. Датчанин может пропустить всю оставшуюся часть сезона. Вегорст был взят в команду для замены Криштиану Роналду, контракт с которым был расторгнут в ноябре 2022 года.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:
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