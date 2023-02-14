Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансферная цель «МЮ» и «Челси» Дэвид Райа отказался от нового контракта с «Брентфордом»

Трансферная цель «МЮ» и «Челси» Дэвид Райа отказался от нового контракта с «Брентфордом»
Комментарии

Испанский вратарь «Брентфорда» Дэвид Райа объяснил, почему отклонил предложения о новом контракте от клуба. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я не думаю, что сейчас подходящее время для подписания нового контракта. Я очень, очень счастлив, и прямо сейчас я просто думаю о том, чтобы сделать все возможное для команды и попытаться выйти в еврокубки. Мне предложили новый контракт в прошлом году и еще один в январе, но мы не пришли к соглашению. Я хотел бы посмотреть, что произойдет летом, однако я счастлив в «Брентфорде».

«Пока новый контракт вторичен, главное — это команда и матчи. Посмотрим, где мы будем в мае. Никогда не знаешь, что произойдёт. Я ничего не могу сказать о том, что произойдет в межсезонье. Я даже не знаю, что будет завтра», — приводит слова Райи Goal.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

Новость по теме
«МЮ» заинтересован в подписании Кошты на замену де Хеа. Сумма отступных — € 75 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023