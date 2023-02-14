Трансферная цель «МЮ» и «Челси» Дэвид Райа отказался от нового контракта с «Брентфордом»

Испанский вратарь «Брентфорда» Дэвид Райа объяснил, почему отклонил предложения о новом контракте от клуба. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
«Я не думаю, что сейчас подходящее время для подписания нового контракта. Я очень, очень счастлив, и прямо сейчас я просто думаю о том, чтобы сделать все возможное для команды и попытаться выйти в еврокубки. Мне предложили новый контракт в прошлом году и еще один в январе, но мы не пришли к соглашению. Я хотел бы посмотреть, что произойдет летом, однако я счастлив в «Брентфорде».
«Пока новый контракт вторичен, главное — это команда и матчи. Посмотрим, где мы будем в мае. Никогда не знаешь, что произойдёт. Я ничего не могу сказать о том, что произойдет в межсезонье. Я даже не знаю, что будет завтра», — приводит слова Райи Goal.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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