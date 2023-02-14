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Осинькин: люди в России умеют выживать и восстать из пепла. Так было, есть и будет

Осинькин: люди в России умеют выживать и восстать из пепла. Так было, есть и будет
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о текущей ситуации в стране в целом и в российском футболе.

«В России так принято, что чем тяжелее, тем мы сильнее. Мы умеем выживать, выплывать, восстать из пепла. Так было, есть и будет. Не хотелось бы, конечно, иметь уж слишком больших проблем, из которых придётся выгребать. Но в перспективе футбола на общенациональном уровне сейчас много сложностей. При этом у нас есть свой футбол, свой чемпионат. Мы погружены в профессию полностью. Это надо ценить, этим надо дорожить. А всё остальное устаканится и встанет на свои места», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в международных турнирах весной прошлого года из-за ситуации на Украине.

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