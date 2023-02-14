«Спасли карьеру Хамесу». Слуцкий вспомнил, как выбирал в ЦСКА между Родригесом и Тошичем

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что в 2010 году у московской команды была возможность подписать тогдашнего полузащитника аргентинского «Банфилда» Хамеса Родригеса. Выбор был сделан в пользу игрока «Манчестер Юнайтед» Зорана Тошича.
«У меня всегда был вопрос выбора — этот или этот, если мы говорим про ЦСКА. Я, например, делал выбор в одну сторону, а затем второй игрок тоже становился большим футболистом или был полезен. Пример? Знаменитая история с Хамесом, когда мы выбирали между ним и Тошичем, но Родригес ещё играл в Южной Америке. Тогда он был слишком молод, неизвестно, как бы адаптировался, у него сложно проходила адаптация и в «Порту», он несколько лет не мог выйти на свой уровень.
Тошич был постарше, его как раз купил «Манчестер Юнайтед», он был в аренде в «Кёльне», где выглядел великолепно. Мой выбор был в пользу Тошича и, вполне вероятно, спасли карьеру Хамесу (смеётся). Не загубили. Это была реальная история, мы вели переговоры с обоими», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После «Банфилда» Хамес поиграл в «Порту», «Монако», мадридском «Реале», мюнхенской «Баварии» и «Эвертоне». Сейчас он выступает за «Олимпиакос». Тошич был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год.
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