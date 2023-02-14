Леонид Слуцкий рассказал, почему у Артёма Дзюбы не получилась карьера в Турции

Российский тренер Леонид Слуцкий объяснил, почему карьера нападающего Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор» не сложилась.

«Классическая история, когда правая нога не знает, что делает левая. Президент «Аданы» хотел видеть Дзюбу, он хотел статусного игрока, большого, во всех смыслах этого слова. Он его заполучил, но Винченцо Монтелла, который был сыт по горло выходками Балотелли… Его даже не спросили, а нужен ли тебе такой нападающий. Монтелла решил, что играет без чистого нападающего или с ложной девяткой. В планы Монтеллы не то что не входил Дзюба, а нападающий его плана. Возможно, даже если бы Холанд пришёл, Монтелла выбрал для себя определённый стиль. Они хорошо стартовали в чемпионате, тренеру не было смысла перестраиваться.



Монтелла дал понять, что уважает президента и поставил Дзюбу в первой же игре в стартовый состав, что не было логичным: приехал человек, не прошедший сборы, и сразу же в состав на матч с «Фенербахче». Монтелле просто не был нужен Дзюба, и потом начались разговоры, что Дзюба не в форме, что он не пробегает нужный объём на тренировках, что у него нет должного уровня скоростных качеств, но это понятно и так. Дзюба никогда не бегал много на тренировках, у Дзюбы никогда не было феерических скоростных качеств, у него другие скиллы. Это классическая история, когда игрока хотел президент, но никто не посоветовался с тренером», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».