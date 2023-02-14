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Леонид Слуцкий объяснил, почему «Локомотив» подписал Игоря Смольникова

Леонид Слуцкий объяснил, почему «Локомотив» подписал Игоря Смольникова
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о переходе в «Локомотив» защитника Игоря Смольникова. Контракт подписан до конца сезона.

«Подписания «на флажке» объяснимы очень просто. Тренер недоволен теми игроками, которые у него есть на этих позициях и пытается как-то усилить. Когда у тебя нет возможности приобретать иностранцев за большие деньги и т. д., ты берёшь игрока с гарантированным качеством для того, чтобы он был в этой обойме и ты особо ничем не рисковал. Квалифицированный игрок, дефицитная позиция. Нет ни одной кандидатуры, по которой можно было бы сказать, что Смольников точно проигрывает.

Его взяли бесплатно, за небольшие деньги. Опытный игрок до конца чемпионата. Ты перестраховываешься и ничем не рискуешь. Получится — отлично, будет играть. Не сыграет — ты ничем не рискуешь», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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