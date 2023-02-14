Осинькин: «Челси» Абрамовича был родным, а сейчас — не тот клуб. Жизнь несправедлива

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об изменениях в лондонском «Челси», где он ранее проходил стажировку. В минувшем году бывший владелец синих Роман Абрамович был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боули на фоне антироссийских санкций.



«Во времена Абрамовича смотрел все игры «Челси», мог проанализировать, знал всех игроков. После ухода Романа Аркадьевича из клуба перестал. Жизнь несправедлива, да и футбол тоже. Не должно было так сложиться. Сейчас «Челси» уже не тот клуб. Эпоха Абрамовича ― это реально веха английского футбола, до Романа Аркадьевича этой команды почти не было. Я плохого не желаю, но сейчас «Челси» другой, для меня — неродной. А в те времена следил за клубом, как за родным», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.