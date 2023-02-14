Продление контракта Модрича с «Реалом» зависит от контракта Крооса и перехода Беллингема
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Продление контракта хорватского полузащитника Луки Модрича с мадридским «Реалом» зависит от ситуации с контрактом его партнёра Тони Крооса и возможного перехода Джуда Беллингема из «Боруссии» в «Реал». Об этом сообщает Marca.
Руководство «сливочных» считает, что совместить троих игроков не получится. Джуд Беллингем будет проводить матчи в основном составе в случае перехода в «Реал». Сообщается, что ситуация с переходом игрока может разрешиться в феврале-марте. Если Тони Кроос продлит контракт, истекающий в конце сезона, Модричу может не найтись места на поле.
Модрич перешёл в «Реал» в 2012 году. С командой он пять раз выиграл Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне игрок помог «сливочным» выиграть клубный чемпионат мира.
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