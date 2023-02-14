Агент Захаряна отреагировал на информацию о переходе игрока в «Галатасарай»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость о переходе хавбека в стамбульский «Галатасарай».

«Я ничего об этом не знаю. На данный момент Арсен находится в «Динамо», — цитирует агента журналист Храч Хачатурян в своей социальной сети.

В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.



Ранее появилась информация, что «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» был готов предложить долгосрочный контракт.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: