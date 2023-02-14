Агент Захаряна отреагировал на информацию о переходе игрока в «Галатасарай»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость о переходе хавбека в стамбульский «Галатасарай».
«Я ничего об этом не знаю. На данный момент Арсен находится в «Динамо», — цитирует агента журналист Храч Хачатурян в своей социальной сети.
В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 22 матча, в них он забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.
Ранее появилась информация, что «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» был готов предложить долгосрочный контракт.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»:
- 14 февраля 2023
-
21:45
-
21:38
-
21:30
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:37
-
20:29
-
20:26
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:44
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:44