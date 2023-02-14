Артета: ошибка судей с «Брентфордом» — не человеческий фактор, а непонимание своей работы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о судейских ошибках в матче АПЛ с «Брентфордом» (1:1). Ранее стало известно что гол, пропущенный «канонирами» в том матче, был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию.
«Мы проанализировали все имевшиеся доказательства и завершали игру в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. А такое неприемлемо. Ошибка стоила «Арсеналу» двух очков, которые уже не вернуть. Нам придётся где-то ещё их добирать. Я буду удовлетворён только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится.
Но в конечном счёте, думаю, это поможет нам сделать игру лучше, честнее, поможет людям стать профессионалами более высокого уровня, уделяющими больше внимания важным деталям, потому что они влияют на результаты. О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы распять того, кто совершил ошибку, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт более справедливым, решения – более понятными и качественными», — приводит слова Артеты ESPN.
Ранее стало известно, что арбитр Ли Мэйсон, ошибочно засчитавший гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги, пропустит следующий тур чемпионата.
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