Доход ФИФА за последние три года составил рекордные $ 7,6 млрд

Доход международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2019 по 2022 год составил рекордные $ 7,6 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.
Совет ФИФА утвердил годовой отчёт за 2022 год, в котором отмечается рекордный доход в течение цикла 2019–2022 годов. Планируется, что в 2023–2026 годах доход составит $ 11 млрд.
«Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол являются результатом нашей твёрдой финансовой прозрачности и служат конкретным примером того, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным. Оглушительный успех чемпионата мира в Катаре стал ключом к способности организации выполнять свою миссию в отношении наших ассоциаций-членов и мира футбола, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми мы столкнулись в течение прошлого цикла, не в последнюю очередь из-за COVID-19», — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.
- 14 февраля 2023
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