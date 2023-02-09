ФИФА устроила смелый эксперимент на клубном ЧМ. Вопросов к судьям станет меньше?

В январе этого года на встрече Международного совета футбольных ассоциаций эксперты обсуждали, как сделать футбол более справедливым и при этом более увлекательным. Одно из решений коснулось системы VAR, и прямо сейчас нововведение тестируется на клубном чемпионате мира в Марокко. Если ФИФА останется довольна экспериментом, он будет продолжен на матчах женского чемпионата мира — 2023 в Австралии и Новой Зеландии.
В чём суть: решения видеоассистентов арбитров будут объявляться и объясняться зрителям на стадионе через громкоговорители, а также телезрителям через вещательные системы в прямом эфире. Накануне в матче «Аль-Ахли» — «Реал» рефери после видеопросмотра объяснил присутствующим на стадионе, почему наказывает египетскую команду одиннадцатиметровым, а её защитника — жёлтой карточкой.
Подобное уже практикуется в других видах спорта, например, в американских НБА и НФЛ. ФИФА ожидает, что и в футболе вмешательство техники станет более понятным для зрителей.
VAR на финале Евро-2022
Фото: Michael Regan/Getty Images
«Мы получали просьбы сделать решения арбитров, принятые после вмешательства VAR, более очевидными для всех заинтересованных сторон, а именно для зрителей на стадионе или перед телевизором. Конечно, в начале это может быть неидеально, но я уверен, что результаты будут положительными. Наша цель — защитить судей, чтобы не слишком усложнить их работу и не оказать на них слишком большое давление», — сказал Пьерлуиджи Коллина в интервью официальному сайту ФИФА.
«Я должен сказать, что в других видах спорта, а именно в НФЛ, эта практика используется довольно давно. Кажется, судей это вполне устраивает. В зависимости от результата новое правило может быть внедрено на чемпионате мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии, но я думаю, что лучше подождать и посмотреть результаты испытаний на других соревнованиях, прежде чем что-либо говорить по этому поводу».
Предстоящий женский чемпионат мира станет как минимум обсуждаемым: там впервые в истории женского футбола сыграют 32 команды (вместо 24), матч-открытие перенесли на стадион побольше из-за большого спроса, а в мяч от аdidas будет интегрирован датчик с искусственным интеллектом, который также поможет VAR в принятии решений.
В список судей, вызванных на ЧМ-2023, вошли 33 главных арбитра, 55 ассистентов и 19 видеоассистентов. К сожалению, туда не попала россиянка Анастасия Пустовойтова, которая ранее судила финал женской Лиги чемпионов — 2019 и финал женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Анастасия Пустовойтова на финале ОИ в Токио
Фото: Brad Smith/Getty Images
VAR можно встретить на матчах женских команд всё ещё достаточно редко — его нет даже в английской Суперлиге. Большинство стадионов не приспособлены для размещения необходимого оборудования и камер. На женских ЧМ система видеоповторов стала применяться сразу после дебюта на мужском — в 2019 году. Но, например, в Лиге чемпионов VAR используется только начиная со стадии плей-офф. По этой причине многие команды предпочитают переносить свои матчи на арены мужских составов. Однако если новая система объяснений решений видеоарбитра оправдает ожидания и будет заявлена на ЧМ в Австралии и Новой Зеландии, это как минимум привлечёт дополнительное внимание к турниру.
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