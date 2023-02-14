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УЕФА получит 12 мест на первом клубном ЧМ нового формата с участием 32 команд

УЕФА получит 12 мест на первом клубном ЧМ нового формата с участием 32 команд
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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил квоты конфедераций для клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт в новом формате. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Совет ФИФА постановил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит 12 мест, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) — шесть, Азиатская конфедерация футбола (AFC), Африканская конфедерация футбола (CAF), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) — по четыре, Конфедерация футбола Океании (OFC) — одно. Также одно место будет зарезервировано за хозяином турнира.

Отмечается, что такое решение по распределению путёвок было принято на основе набора объективных показателей и критериев.

В декабре прошлого года было объявлено, что с 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Впервые турнир по новой формуле будет разыгран в июне‑июле 2025 года.

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