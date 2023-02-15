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Экс-игрок «Динамо» Фернандес рассказал, как в Аргентине встретили победу на ЧМ-2022

Экс-игрок «Динамо» Фернандес рассказал, как в Аргентине встретили победу на ЧМ-2022
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Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, как в его родном городе Росарио встретили победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Это была невероятная радость. Когда Аргентина в последний раз побеждала на чемпионате мира, мне было всего три года. Было здорово отпраздновать победу уже вместе с моими детьми. В стране же творилось настоящее безумие, потому что все этого очень ждали и хотели, чтобы Месси наконец стал чемпионом мира, как и большинство людей в мире.

Болельщики забирались на деревья, фонарные столбы, памятники. В одном Буэнос-Айресе на улицы вышли пять миллионов человек. В Росарио тоже все высыпали на улицы и отмечали этот исторический успех. Для аргентинцев футбол очень важен, и эта победа на какое-то время отодвинула все существующие проблемы на задний план», — цитирует Фернандеса пресс-служба московского клуба.

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