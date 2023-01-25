Месси пакует чемоданы или остаётся в «ПСЖ»? Пять команд, где ждут аргентинца

Обладатель семи «Золотых мячей» до сих пор не определился со своим будущим. Вариантов для продолжения карьеры много.

Многие авторитетные источники заявляли, что по возвращении из Катара Месси продлит контракт с клубом из Парижа ещё на один сезон — до 2024 года. Однако прошло уже больше месяца, а аргентинец до сих пор не пролонгировал соглашение с «ПСЖ». Неужели он всё же покинет парижскую команду?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Совсем недавно журналист Жерар Ромеро сообщил, что продление контракта с клубом из Парижа не является приоритетной целью для Месси. Насколько эта информация соответствует действительности, остаётся неясным, равно как и истинная природа отношений между Лионелем и Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.

В «ПСЖ» уверены, что знаменитый аргентинец всё же согласится на продление контракта с клубом. На фоне всех этих слухов эксперты оценили шансы Месси продолжить карьеру после зимнего трансферного окна в других командах.

Какие команды АПЛ могли бы стать новым домом Месси?

Месси неоднократно интересовались английские команды, в частности, «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Именно у этих клубов наибольшие шансы удовлетворить требования аргентинца по заработной плате. Есть ещё, конечно, «Ньюкасл». Однако «сороки», судя по всему, выбрали иной курс развития. Они прекрасно смотрятся и без суперзвёзд.

Если же рассматривать переход Лионеля в «Ман Сити», «Челси» или «МЮ», то наименее вероятным выглядит подписание аргентинцем соглашения с «красными дьяволами». Эксперты оценивают данное событие коэффициентом 21.0. Дело в том, что манкунианцы уже совершили одну ошибку, подписав контракт с возрастным звёздным игроком, а именно Криштиану Роналду. Вряд ли они наступят на те же грабли. К тому же «МЮ» планирует снизить потолок зарплат.

В «ПСЖ» уверены, что Месси согласится продлить контракт.

Трансфер в «Челси» тоже маловероятен. Заключить пари на него можно с коэффициентом 17.0. «Аристократам» очень нужны усиления, но сейчас они переживают жуткий кризис. Вряд ли аргентинец захочет на закате карьеры присоединяться к располагающемуся в середине турнирной таблицы клубу. А вот в «Ман Сити» переход Месси вполне может состояться. Коэффициент — 15.0.

У «горожан» есть неплохие шансы преуспеть в Лиге чемпионов. Плюс их тренирует хорошо знакомый Лионелю Хосеп Гвардиола. Руководство «Манчестер Сити» в 2020 году уже делало официальное предложение Месси, но не срослось.

Возвращение в прошлое

Говоря о Хосепе Гвардиоле и Месси, сразу вспоминаются времена, когда испанец и аргентинец вместе покоряли чемпионат Испании. Вопрос о возвращении Лионеля в «Барселону» поднимался неоднократно. Поставить на то, что аргентинец примкнёт к сине-гранатовым, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 15.0.

На данный момент каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. Также они недавно выиграли Суперкубок страны, уверенно обыграв в финале «Реал» (3:1). Да и Хави наверняка только за возвращение своего бывшего одноклубника. Вот только позволит ли команде финансовая составляющая заключить контракт с Лионелем? Есть сомнения.

Месси передумал после ЧМ-2022 и теперь не хочет продлевать контракт с «ПСЖ».

«Барселона» была бы идеальным вариантом для Месси до конца карьеры, ведь, где бы он ни играл, связывать его будут с этим клубом. Однако, судя по последней информации, семья аргентинца негативно относится к такому развитию событий. Источник «ПСЖ» дал понять, что в окружении Лионеля считают информацию, что он не хочет продлевать контракт с парижанами, вбросом «Барселоны». Посмотрим, так ли это.

Восстановить традицию играть против Роналду

Вот уж у кого у кого, а у располагающихся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии команд с финансовой составляющей нет никаких проблем. Криштиану Роналду не даст соврать. И не так давно появлялась информация, что «Аль-Хиляль» готовит выгодное предложение Лионелю.

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Многим было бы интересно вновь посмотреть на соперничество Роналду и Месси. Кстати, совсем недавно футболисты сталкивались в товарищеском матче. Встреча португальца и аргентинца получилась очень тёплой. Также любопытно, что оба отметились забитыми мячами. Переход Лионеля в клуб из Саудовской Аравии оценён букмекерами в 15.0.

Вот только ожидать этого в ближайшем будущем, наверное, не стоит. То же самое касается и «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бэкхэм. Месси находится в прекрасной форме. За 28 матчей во всех официальных турнирах он забил 15 мячей, а также отдал 17 результативных передач. Амбиций и пороха в пороховницах у него полным-полно.

Покидать топ-5 лиг аргентинцу попросту рано. Вопрос остаётся открытым, продлит Месси контракт с «ПСЖ» ещё на год? Мы считаем, что он останется.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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