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Долгосрочный прогноз на футбол, в какой команде играет Месси, куда переходит, ставки на спорт, трансферы

Месси пакует чемоданы или остаётся в «ПСЖ»? Пять команд, где ждут аргентинца
Михаил Коробов
Долгосрочный прогноз на футбол
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Обладатель семи «Золотых мячей» до сих пор не определился со своим будущим. Вариантов для продолжения карьеры много.

Многие авторитетные источники заявляли, что по возвращении из Катара Месси продлит контракт с клубом из Парижа ещё на один сезон — до 2024 года. Однако прошло уже больше месяца, а аргентинец до сих пор не пролонгировал соглашение с «ПСЖ». Неужели он всё же покинет парижскую команду?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Совсем недавно журналист Жерар Ромеро сообщил, что продление контракта с клубом из Парижа не является приоритетной целью для Месси. Насколько эта информация соответствует действительности, остаётся неясным, равно как и истинная природа отношений между Лионелем и Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.

В «ПСЖ» уверены, что знаменитый аргентинец всё же согласится на продление контракта с клубом. На фоне всех этих слухов эксперты оценили шансы Месси продолжить карьеру после зимнего трансферного окна в других командах.

Какие команды АПЛ могли бы стать новым домом Месси?

Месси неоднократно интересовались английские команды, в частности, «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Именно у этих клубов наибольшие шансы удовлетворить требования аргентинца по заработной плате. Есть ещё, конечно, «Ньюкасл». Однако «сороки», судя по всему, выбрали иной курс развития. Они прекрасно смотрятся и без суперзвёзд.

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Если же рассматривать переход Лионеля в «Ман Сити», «Челси» или «МЮ», то наименее вероятным выглядит подписание аргентинцем соглашения с «красными дьяволами». Эксперты оценивают данное событие коэффициентом 21.0. Дело в том, что манкунианцы уже совершили одну ошибку, подписав контракт с возрастным звёздным игроком, а именно Криштиану Роналду. Вряд ли они наступят на те же грабли. К тому же «МЮ» планирует снизить потолок зарплат.

В «ПСЖ» уверены, что Месси согласится продлить контракт.

Трансфер в «Челси» тоже маловероятен. Заключить пари на него можно с коэффициентом 17.0. «Аристократам» очень нужны усиления, но сейчас они переживают жуткий кризис. Вряд ли аргентинец захочет на закате карьеры присоединяться к располагающемуся в середине турнирной таблицы клубу. А вот в «Ман Сити» переход Месси вполне может состояться. Коэффициент — 15.0.

У «горожан» есть неплохие шансы преуспеть в Лиге чемпионов. Плюс их тренирует хорошо знакомый Лионелю Хосеп Гвардиола. Руководство «Манчестер Сити» в 2020 году уже делало официальное предложение Месси, но не срослось.

Возвращение в прошлое

Говоря о Хосепе Гвардиоле и Месси, сразу вспоминаются времена, когда испанец и аргентинец вместе покоряли чемпионат Испании. Вопрос о возвращении Лионеля в «Барселону» поднимался неоднократно. Поставить на то, что аргентинец примкнёт к сине-гранатовым, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 15.0.

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На данный момент каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. Также они недавно выиграли Суперкубок страны, уверенно обыграв в финале «Реал» (3:1). Да и Хави наверняка только за возвращение своего бывшего одноклубника. Вот только позволит ли команде финансовая составляющая заключить контракт с Лионелем? Есть сомнения.

Месси передумал после ЧМ-2022 и теперь не хочет продлевать контракт с «ПСЖ».

«Барселона» была бы идеальным вариантом для Месси до конца карьеры, ведь, где бы он ни играл, связывать его будут с этим клубом. Однако, судя по последней информации, семья аргентинца негативно относится к такому развитию событий. Источник «ПСЖ» дал понять, что в окружении Лионеля считают информацию, что он не хочет продлевать контракт с парижанами, вбросом «Барселоны». Посмотрим, так ли это.

Восстановить традицию играть против Роналду

Вот уж у кого у кого, а у располагающихся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии команд с финансовой составляющей нет никаких проблем. Криштиану Роналду не даст соврать. И не так давно появлялась информация, что «Аль-Хиляль» готовит выгодное предложение Лионелю.

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Многим было бы интересно вновь посмотреть на соперничество Роналду и Месси. Кстати, совсем недавно футболисты сталкивались в товарищеском матче. Встреча португальца и аргентинца получилась очень тёплой. Также любопытно, что оба отметились забитыми мячами. Переход Лионеля в клуб из Саудовской Аравии оценён букмекерами в 15.0.

Вот только ожидать этого в ближайшем будущем, наверное, не стоит. То же самое касается и «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бэкхэм. Месси находится в прекрасной форме. За 28 матчей во всех официальных турнирах он забил 15 мячей, а также отдал 17 результативных передач. Амбиций и пороха в пороховницах у него полным-полно.

Покидать топ-5 лиг аргентинцу попросту рано. Вопрос остаётся открытым, продлит Месси контракт с «ПСЖ» ещё на год? Мы считаем, что он останется.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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Заглавное фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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