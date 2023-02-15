Нагельсман: был удивлён пассивностью «ПСЖ»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).
«Мы хорошо играли первые 25 минут и контролировали ситуацию. Но мы могли быть более нацеленными на ворота соперника. Было ощущение, что команда очень удивилась, что так часто владеет мячом, а „ПСЖ“ почему-то предпочёл отойти назад. Я знал, что „ПСЖ“ предпочитает глубокую защиту, но остался удивлён их пассивностью. Они сидели очень глубоко и будето вообще не собирались отбирать мяч», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.
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