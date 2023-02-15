Эрик Абидаль: очень хорошо знаю Головина, он помогает «Монако» добиваться результатов

Экс-защитник «Монако» и сборной Франции Эрик Абидаль высказался о выступлении за французский клуб 26-летнего российского полузащитника Александра Головина.



«Конечно, я знаю его очень хорошо. В первую очередь, Саша — один из лучших игроков своей страны. Он показывает, что в России полно талантливых футболистов. «Монако» — важный клуб во французской лиге, который всегда борется за самые высокие места. Самое главное, что Головин в «Монако» и помогает команде добиваться результатов», — приводит слова Абидаля Metaratings.



В нынешнем сезоне Головин провёл 22 матча в чемпионате Франции, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами. Соглашение игрока с «Монако» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 22 млн.