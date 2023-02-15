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Абидаль: интенсивность российского футбола отличается от европейского

Абидаль: интенсивность российского футбола отличается от европейского
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о потенциале российских футболистов.

«Кого могу выделить из российских игроков? Это часть моей работы, которую я не могу раскрывать. Но вы их знаете. В России достаточно очень техничных и умных футболистов. Конечно, интенсивность вашего футбола отличается от европейского, поэтому в Европе мы хотим подписывать юных игроков, чтобы самим адаптировать их ко взрослому футболу.

В юном возрасте они — настоящие бриллианты, которые нуждаются в правильной полировке. Мы хотим помогать им расти в лучших условиях, которые им бы идеально подошли. Тогда в будущем они могут стать большими футболистами», — приводит слова Эрика Абидаля Metaratings.

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