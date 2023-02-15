«Ростов» определился с последним соперником на зимних сборах

«Ростов» проведёт контрольный матч с командой «Арарат-Армения». Эта встреча станет последней игрой команды Валерия Карпина на зимних тренировочных сборах. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Арарат-Армения» состоится в субботу, 18 февраля. Начало игры — в 10:00 по московскому времени.

Ранее «Арарат-Армения» уже встречался с двумя клубами Российской Премьер-Лиги: матчи с «Уралом» и «Зенитом» завершились вничью с одинаковым счётом 1:1.



«Ростов» принимал участие в Зимнем кубке РПЛ. Команда Валерия Карпина не смогла забить ни одного гола. В первом туре «Ростов» уступил московскому «Спартаку» по пенальти — 1:2 (основное время — 0:0), а далее проиграл «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).