«Ростов» определился с последним соперником на зимних сборах
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«Ростов» проведёт контрольный матч с командой «Арарат-Армения». Эта встреча станет последней игрой команды Валерия Карпина на зимних тренировочных сборах. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч «Ростов» — «Арарат-Армения» состоится в субботу, 18 февраля. Начало игры — в 10:00 по московскому времени.
Ранее «Арарат-Армения» уже встречался с двумя клубами Российской Премьер-Лиги: матчи с «Уралом» и «Зенитом» завершились вничью с одинаковым счётом 1:1.
«Ростов» принимал участие в Зимнем кубке РПЛ. Команда Валерия Карпина не смогла забить ни одного гола. В первом туре «Ростов» уступил московскому «Спартаку» по пенальти — 1:2 (основное время — 0:0), а далее проиграл «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).
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