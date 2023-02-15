«ПСЖ», как и всегда!» Мбаппе — о фаворите ответного матча Лиги чемпионов с «Баварией»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) отметил, кто будет фаворитом второй встречи.
«Кто фаворит ответного матча? „ПСЖ“, как и всегда!», — приводит слова Мбаппе в соцсетях журналист Флориан Плеттенберг.
Напомним, в прошедшей встрече 24-летний француз вышел на замену во втором тайме при счёте 0:1. Мбаппе забил гол, который был отменён из-за офсайда защитника Нуну Мендеша. Единственный мяч во встрече на 53-й минуте забил вингер «Баварии» Кингсли Коман.
Ответная игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» в среду, 8 марта. Стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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