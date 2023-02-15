«Куда уходят деньги эмира?» Франция в печали после поражения «ПСЖ» от «Баварии» в ЛЧ

Поражение от «Баварии» стало для «ПСЖ» третьим подряд во всех турнирах – такого не было с 2011 года. Из 11 матчей в 2023 году парижская команда проиграла пять — это уже больше, чем за весь 2022 год, в течение которого «ПСЖ» провёл 46 матчей. И ещё один статистический факт: в последних 33 домашних играх Лиги чемпионов «ПСЖ» не забивал только дважды, и оба раза — «Баварии», в 2021-м и 2023 годах.

«Вероятность, что «ПСЖ» пройдёт дальше, составляет 6%, – констатирует L’Equipe по итогам вчерашнего вечера на «Парк де Пренс». – Только 5 из 89 команд, проигравших первый матч Лиги чемпионов дома, в итоге прошли в следующий раунд».



Французская пресса разочарована результатом, но надеется на лучшее в ответном матче – всё-таки шансы у «ПСЖ» остаются, несмотря на довольно пессимистичный прогноз L’Equipe.

Предательство бывшего

«В этот вечер, в День Святого Валентина, нет уверенности, что «ПСЖ» удалось завоевать сердца своей публики, – пишет Le Monde. – В разгар сложной зимы клуб логично проиграл дома «Баварии», но шансы на воскрешение, несмотря ни на что, ещё есть.



<…> «ПСЖ» в очередной раз предал бывший: Кингсли Коман, единственный бомбардир «Баварии» в финале Лиги чемпионов 2020 года, снова принёс победу своей команде. Небольшой удар в сердце, но не такой, чтобы утонуть в океане слёз. Тут скорее важно, что поражение «ПСЖ» – не лучший результат для клуба с пятизвёздочным составом, который намерен занимать ведущие роли в элите европейского футбола и чей лозунг «Давайте мечтать о большем». В раздевалке атмосфера будет взрывоопасной, а среди болельщиков уже давно нарастает недовольство, потому что команда испытывает трудности с конца декабря. Но Кристоф Галтье не унывает: «Последние 25 минут дают надежду на камбэк в ответном матче. Надеюсь, через три недели мы сможем восстановить игроков – сейчас у команды есть проблемы с физическим состоянием. К тому же график плотный – причём именно тогда, когда наша команда ослаблена. Но нам нужно победить в Мюнхене, и я возлагаю на это большие надежды».

Грустный Париж

«Присутствовавший на стадионе эмир Катара, должно быть, задавался вопросом, куда уходят его деньги, – пишет Le Figaro. – Кристоф Галтье реализовал крайне строгий план игры, который, возможно, сработал бы с быстрыми игроками на флангах и задействованными крайними защитниками, которые бы уходили в глубину. Но не с этими игроками, не с заметно ослабевшими Хакими и Мбаппе, который вынужденно начал игру на скамейке запасных. Грустно видеть, как претендент на очередную победу в Лиге 1 устроил такое зрелище и позволил «Баварии» доминировать аж 75 минут. До выхода Мбаппе в игре «ПСЖ» не было идеи, она была скучна и безобидна, если так можно сказать. И этот гол от бывшего… «ПСЖ» в итоге проснулся, но было слишком поздно. Грустный Париж, которому предстоит совершить невероятный подвиг в Мюнхене».

Газетная полоса

Король Килиан

«Его робкая разминка в перерыве была воспринята публикой стадиона как мессианское появление, а выход на поле и вовсе вызывал истерию, – лирично пишет о матче 20 minutes. – Зрители почти встали на колени, когда мимо проходил король Килиан. Они ждали жеста от своего любимого человека в этот романтический вечер – думали, что он придёт к ним с розой в руке. Напрасно. Парижский лучший бомбардир сразу же изменил баланс сил резким заходом в тыл немецкой обороны, но оба его гола были отменены. Оргазм парижских болельщиков прервал VAR, вынесший решение об офсайде.

Из того времени, что Мбаппе провёл на поле, мы поняли, что «ПСЖ» сильно от него зависит. И ясно, что даже таких 20 минут недостаточно, чтобы побеждать на таком уровне. Мы не собираемся лгать: пока проект Галтье с зависимостью от Мбаппе проваливается».

Килиан Мбаппе Фото: Xavier Laine/Getty Images

Небольшой подвиг

28 секунд — именно столько времени понадобилось Эрику Шупо-Мотингу, чтобы трибуны «Парк де Пренс» испытали первые острые ощущения. Тон первого матча 1/8 финала задали быстро – «Бавария», которая доминировала с первой минуты, в итоге уехала из Парижа с победой. «ПСЖ» хорошо поддался прессингу «Баварии» и позволил ей контролировать матч, сам засев в глухую оборону. Когда мюнхенцы всё же открыли счёт, Галтье был вынужден рискнуть и выпустить Мбаппе. Это сработало: форварду потребовалось совсем немного времени, чтобы включиться в игру и перетянуть её на себя. Но, несмотря на выход феномена, судья отменил два гола, благодаря чему «Бавария» всё же оказалась сильнее.



Теперь «ПСЖ» нужно совершить небольшой подвиг, чтобы победить в ответном матче. Парижанам достаточно минимальной разницы мячей для прорыва в следующую стадию – любой другой результат будет значить досрочное выбывание. Несмотря на Мбаппе».