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«Динамо» обыграло «Аланию» в контрольном матче

«Динамо» обыграло «Аланию» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Москвичи одержали победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче на девятой минуте забил полузащитник москвичей Арсен Захарян. На 37-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». В концовке первого тайма «Алания» отыграла один мяч: полузащитник Батраз Гурциев реализовал пенальти. На 57-й минуте владикавказцы вновь забили с пенальти. Автором гола стал полузащитник Артур Галоян. Через семь минут форвард Вячеслав Грулёв снова вывел бело-голубых вперёд — 3:2.

Сегодня, 15 февраля, «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником выступит московский ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2023, среда. 11:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Алания
Владикавказ, Россия
1:0 Захарян – 9'   2:0 Тюкавин – 37'   2:1 Гурциев – 45+5'   2:2 Галоян – 57'   3:2 Грулёв – 64'
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