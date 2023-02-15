«Динамо» обыграло «Аланию» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и владикавказская «Алания». Москвичи одержали победу со счётом 3:2.



Первый гол в матче на девятой минуте забил полузащитник москвичей Арсен Захарян. На 37-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». В концовке первого тайма «Алания» отыграла один мяч: полузащитник Батраз Гурциев реализовал пенальти. На 57-й минуте владикавказцы вновь забили с пенальти. Автором гола стал полузащитник Артур Галоян. Через семь минут форвард Вячеслав Грулёв снова вывел бело-голубых вперёд — 3:2.

Сегодня, 15 февраля, «Динамо» проведёт ещё один товарищеский матч. Соперником выступит московский ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.