Глебов объяснил, почему не перешёл в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов объяснил, почему отказался от перехода в московский «Спартак».
«Как отказать «Спартаку»? В моём понимании не всё решают деньги. Есть ещё какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты. Я считаю, что всё должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно. А не так, что я сейчас пойду и буду бить копытами: «Я хочу уйти от вас». И уйти, поругаться со всеми», — сказал Глебов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».
В текущем сезоне Глебов провёл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 35 очков после 17 матчей. «Спартак» (36) находится на второй строчке, «Зенит» (42) возглавляет турнирную таблицу.
- 15 февраля 2023
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