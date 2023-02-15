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Игрок «Урала» Сунгатулин: было бы классно вернуться в «Спартак», но не скажу, что это цель

Игрок «Урала» Сунгатулин: было бы классно вернуться в «Спартак», но не скажу, что это цель
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Игрок «Урала» Фаниль Сунгатулин положительно оценил перспективу возвращения в московский «Спартак», воспитанником которого является. В то же время 21-летний футболист подчеркнул, что не ставит перед собой именно такую цель.

«Есть ли цель вернуться в «Спартак»? Было бы классно, но не могу сказать, что это именно цель. Она у меня другая — каждый день развивать свою карьеру и становиться лучше. А в каком клубе окажусь — тут уже как пойдёт. Сейчас хочу стабильно играть в основном составе «Урала».

Нет ли обиды на «Спартак», что не дали шанса? Точно нет. Есть только благодарность за девять лет, что я там воспитывался. Понимаю, что далеко не каждый молодой игрок может заиграть в основном «Спартаке». Думаю, туда надо приходить уже готовым футболистом», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».

Напомним, «Урал» подписал воспитанника «Спартака» в феврале 2023 года.

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