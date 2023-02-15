Суд Барселоны в четверг рассмотрит меру пресечения для Дани Алвеса до вынесения приговора

В четверг суд в Барселоне рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения бразильскому футболисту Дани Алвесу, сообщает La Vanguardia.



На заседании, которое состоится 16 февраля, будет разобрана апелляция со стороны футболиста, желающего добиться освобождения из‑под стражи до вынесения приговора.



Алвес не будет участвовать в заседании, в суде будут присутствовать только представители защиты и обвинения. После слушания у трёх судей будет время, чтобы обсудить и рассмотреть позицию каждой из сторон и определить, предоставляет ли защита игрока достаточные гарантии для освобождения подсудимого до проведения судебного разбирательства.



Ранее сообщалось, что 39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.