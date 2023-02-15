Рафинья — о матче «Барселона» — «МЮ»: думаю, это будет одна из лучших игр в сезоне

Вингер «Барселоны» Рафинья поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 16 февраля, начало — в 20:45 мск.

«Я ожидаю, что это будет тяжёлая игра. Но также думаю, что это будет одна из лучших игр в этом сезоне. Надеюсь, она будет действительно хорошей. Против нас будет играть очень сложный соперник.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» — две лучшие команды в мире, и нормально, что бывают времена, когда они не так хороши, как это случилось с обеими командами по ходу сезона. Все клубы переживают трудные времена, и вы должны это знать, как поменять свой подход, чтобы снова стать лучшим.

Думаю, что мы хорошо подготовлены, но не только к этому матчу. Мы хорошо провели последние игры. Усталость сказывается на всех, на нашей команде и на их. Но мы в лучшей форме, и у нас есть всё, чтобы продолжать участие во всех соревнованиях», — приводит слова Рафиньи Marca.

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