Шишкин — об отказе Захаряна от «Галатасарая»: не вижу никакого смысла менять шило на мыло

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин поделился мнением об информации об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.
«Галатасарай» далёк от уровня «Челси», давайте будем честны. Конечно, они являются одними из лидеров турецкого чемпионата. Но я бы не сказал, что у них лига сильнее, чем РПЛ. Тем более Захарян играет в прекрасном клубе «Динамо», который дал ему дорогу в большой футбол. Не вижу никакого смысла менять шило на мыло. Арсен уже приспособился к российскому футболу.
Думаю, что если уходить отсюда, то в более сильный чемпионат, точно не в Турцию. Переход Миранчука в «Аталанту» — хороший пример. Алексей ушёл сразу на повышение», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 15 февраля 2023
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