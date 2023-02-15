Хави — об игре «Барселоны» в 1/16 ЛЕ: жаль, что ответный матч будет не дома

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном победителе в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», а также ответил на вопрос про ощущение давления в связи с предстоящей встречей. Первая игра состоится завтра, 16 февраля, начало — в 20:45 мск.

«Если не брать в расчёт возможные сюрпризы, всё будет решаться в ответной игре на «Олд Траффорд». Я представляю, что в этих матчах будет напряжённый счёт. Завтра мало что решится. Жаль, что ответная игра будет не дома, но это то, что мы заработали. Не думаю, что мы или «Манчестер Юнайтед» являемся фаворитами. Уверен, они тоже так думают. Лига Европы — очень жёсткое соревнование, и его трудно выиграть.

Оказывается ли на клуб дополнительное давление? Вы также спрашивали меня об этом в Суперкубке, и вы снова сделали это в Кубке… Каждая неделя кажется днём ​​сурка. Это «Барселона». Мы воспринимаем такие игры с энтузиазмом, мотивацией и эйфорией окружающей среды. Но при этом подходим с осторожностью. Мы не чувствуем лишнего давления, нормального для того, чтобы выступать за клуб», — приводит слова Хави Marca.

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