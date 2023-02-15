Конте: не исключаю возможности того, что однажды вернусь в сборную Италии

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте предположил, что может стать тренером сборной Италии.

«Я не хочу говорить о будущем, но как бывший главный тренер сборной Италии люди знают, как много Италия значит для меня. Это в моём сердце. Я никогда не исключаю возможности того, что однажды вернусь». — цитирует наставника инсайдер Аласдэр Голд в своей социальной сети.

Недавно «Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец, скорее всего, покинет пост главного тренера «шпор» по итогам сезона.

В 2021 году Конте подписал контракт на 1,5 года с лондонским клубом, соглашение истечёт в июне текущего года.

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