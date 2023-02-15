Переговоры между Маршем и «Саутгемптоном» сорвались

Бывший главный тренер «Лидса» Джесси Марш не возглавит «Саутгемптон». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, переговоры сорвались. Сторонам не удалось договориться по поводу длительности соглашения — американец хотел длительный контракт, но «святые» не были готовы его предоставить.
В понедельник Марш и «Саутгемптон» провели первый раунд переговоров, в ходе которого обсуждали продолжительность контракта со специалистом. В клубе хотят действовать быстро и назначить нового тренера до игры АПЛ с «Челси», которая состоится 18 февраля.
Другими кандидатами на вакантную должность были экс-тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард и бывший наставник «Эвертона» и «Челси» Фрэнк Лэмпард, но, по всей видимости, клуб остановился на кандидатуре американца.
- 15 февраля 2023
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