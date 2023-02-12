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Джесси Марш может возглавить «Саутгемптон». Неделю назад его уволили из «Лидса»

Джесси Марш может возглавить «Саутгемптон». Неделю назад его уволили из «Лидса»
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Американский тренер Джесси Марш, которого в начале недели уволили из «Лидс Юнайтед», в ближайшее время вновь сможет приступить к своим обязанностям. Как сообщает британское издание The Athletic, на тренера претендует «Саутгемптон», который сейчас занимает последнее место английской Премьер-лиги.

Несмотря на трудности Марша в «Лидсе», руководство «святых» продолжает восхищаться его характеристиками, которые помогут вернуться в Премьер-лигу в случае вылета по окончании текущего сезона. Опыт работы Марша в системе «Ред Булл», как и бывшего менеджера «святых» Ральфа Хазенхюттля, импонирует «Саутгемптону», поскольку между ними есть определённое сходство в отношении стиля и системы прессинга.

Напомним, ранее «Саутгемптон» объявил об увольнении Натана Джонса, который провёл у руля клуба всего 14 матчей во всех турнирах. В рамках чемпионата команда одержала только одну победу в девяти встречах.

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