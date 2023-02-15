«Реал» — «Эльче»: мадридцы открыли счёт на восьмой минуте
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Сегодня, 15 февраля, проходит матч в рамках 21-го тура чемпионата Испании, в рамках которого встречаются мадридский «Реал» и «Эльче». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Мадридцы открыли счёт на восьмой минуте. Гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Он в одиночку продрался в штрафную соперника и точно пробил в нижний левый угол ворот.
«Сливочные» (45) занимают второе место в чемпионате Испании, «Эльче» (9) располагается на последней строчке в турнире.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» покинет свой пост по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии. Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца назывались его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов «сливочных».
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