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«Реал» — «Эльче»: мадридцы открыли счёт на восьмой минуте

Сегодня, 15 февраля, проходит матч в рамках 21-го тура чемпионата Испании, в рамках которого встречаются мадридский «Реал» и «Эльче». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Мадридцы открыли счёт на восьмой минуте. Гол на свой счёт записал Марко Асенсио. Он в одиночку продрался в штрафную соперника и точно пробил в нижний левый угол ворот.

«Сливочные» (45) занимают второе место в чемпионате Испании, «Эльче» (9) располагается на последней строчке в турнире.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Королевского клуба» покинет свой пост по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии. Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры итальянца назывались его хорошие отношения с рядом бразильских футболистов «сливочных».