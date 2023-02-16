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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Грилиш вывел «горожан» вперёд

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Грилиш вывел «горожан» вперёд
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил второй гол своей команды в проходящем в эти минуты матче английской Премьер-лиги с «Арсеналом», выведя «горожан» вперёд (2:1).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Английский полузащитник отличился на 72-й минуте, поразив ворота хозяев после передачи Илкая Гюндогана. Мяч попал в сетку ворот «Арсенала» после рикошета.

В первом тайме обе команды отличились по разу. На 24-й минуте счёт открыл бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне (0:1). Игрок «горожан» отличился после грубой ошибки японского защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. На 42-й минуте нападающий «пушкарей» Букайо Сака реализовал 11-метровый удар, назначенный после спорного нарушения правил голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона на форварде «Арсенала» Эдди Нкетиа, сравняв счёт в матче (1:1).

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