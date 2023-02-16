«Боруссия» Д — «Челси»: Адейеми открыл счёт на 63-й минуте

Сегодня, 15 февраля, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимает «Челси». Команды встречаются на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте во время острой контратаки нападающий «Боруссии» Карим Адейеми за счёт индивидуального дриблинга пробежал с мячом половину поля «Челси», обыграв полузащитника Энцо Фернандеса и голкипера Кепу Аррисабалагу, после чего пробил по пустым воротам — 1:0.

В рамках группового этапа «Челси» стал победителем группы Е, опередив в таблице «Милан», «РБ Зальцбург» и загребское «Динамо». Дортмундская «Боруссия» выступала в квартете G, где заняла вторую строчку, уступив только «Манчестер Сити», но обойдя «Севилью» и «Копенгаген».