Защитник «Локомотива» Конти рассказал о сорвавшемся трансфере в «Зенит» в 2017 году

Защитник «Локомотива» Херман Конти рассказал об интересе к нему со стороны «Зенита» в 2017 году, а также о желании вернуться в европейские чемпионаты.
«Летом 2017 года писали, что я близок к переходу в «Зенит»? Это правда. Причём мной интересовался не только «Зенит» — были и другие хорошие клубы. Но в «Колоне» довольно одиозный президент, который зарубил все предложения. В итоге смогли договориться только с «Бенфикой». Не жалею, что не перешёл в «Зенит». Значит, так было нужно. Зато теперь у меня есть дополнительная мотивация в матчах с этим клубом.
Ещё есть цель вернуться в Европу? Безусловно, такое желание есть. Чтобы это стало чуть ближе и чуть реальнее, нужно провести хороший сезон в России. И по окончании либо уехать в Европу, либо остаться в «Локомотиве», потому что это тоже отличный клуб», — приводит слова Конти «Спорт-экспресс».
- 16 февраля 2023
-
10:25
-
10:17
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:07
-
10:03
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:36
-
09:29
-
08:53
-
08:36
-
08:30
-
07:56
-
06:54
-
05:28
-
04:55
-
04:52
-
04:48
-
04:44
-
04:07
-
03:50
-
03:47
-
03:45
-
03:44
-
03:25
-
03:05
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
02:41
-
02:19
-
01:58