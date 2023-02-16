Судья Матюнин отказался от иска к «РБ Спорт» за новость о том, что он провалил полиграф

Арбитр Алексей Матюнин отказался от иска к изданию «РБ Спорт». Ранее интернет-портал сообщал, что Матюнин не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Химки» — «Крылья Советов» в 2022 году. Судья подал иск в суд о защите чести и достоинства, однако во время рассмотрения дела отказался от иска, информирует «РБ Спорт».
Отмечается, что фактически отказ от иска означает, что Матюнин признал достоверной информацию СМИ о проваленной проверке на полиграфе. При этом, забрав иск один раз, истец больше не имеет права повторно обратиться в суд с данным иском.
Напомним, в одном из матчей РПЛ в 2022 году «Химки» обыграли «Крылья Советов» со счётом 4:1. В составе самарцев было два удаления. Представители «Крыльев» были уверены в предвзятости арбитра, назвав судейство «цирком». Позже ЭСК установила, что Матюнин допустил две серьёзные ошибки, решившие исход встречи. Судья был вызван в РФС на проверку на полиграфе. Официально результаты этой проверки обнародованы не были.
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