Канчельскис: «Галатасарай» — отличная турецкая команда. Захаряну нужно было бежать туда
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Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Галатасарая» к полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну. По мнению Канчельскиса, молодому россиянину стоило бы перейти в турецкий клуб.
«Захарян ошибся, не перейдя в «Галатасарай». Глупое решение! Это отличная турецкая команда, играющая на постоянной основе в Лиге чемпионов. Арсену нужно было просто бежать туда, не думая ни о чём. Возможно, он поторопился и ему нужно было подумать над этим предложением подольше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В текущем сезоне 19-летний Арсен Захарян провёл за «Динамо» 22 матча. В них он забил три гола и отдал шесть результативных передач.
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