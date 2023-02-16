«Торпедо» обыграло молодёжный состав «Локомотива» в товарищеском матче
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Сегодня, 16 февраля, московское «Торпедо» встречалось в товарищеском матче с молодёжной командой «Локомотива» U19.
Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Турции и завершилась победой футболистов «Торпедо» со счётом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Стефан Шапич (10-я минута) и Максим Турищев (79-я).
Стоит отметить, что сегодня «Торпедо» проведёт ещё один товарищеский матч. Соперниками москвичей станут самарские «Крылья Советов». Эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
В таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с шестью очками. Футболисты «Локомотива» занимают третье место в турнирной таблице молодёжного первенства.
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