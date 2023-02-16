Иван Игнатьев высказался о конкуренции с Артёмом Дзюбой в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о конкуренции с новичком команды Артёмом Дзюбой. Игнатьев считает, что может не только конкурировать с Дзюбой, а и научиться у него чему-то.

«Это всегда хорошая мотивация, двигатель вперёд. Артём — опытный футболист со множеством трофеев. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо», — приводит слова Ивана Игнатьева официальный сайт «Локомотива».

Напомним, 34-летний Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» на правах свободного агента. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2022/2023. Предыдущим клубом игрока был турецкий «Адана Демирспор», с которым Артём расторг контракт.