Дмитрий Сенников: Иран — хороший соперник для сборной России. Серьёзная проверка

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможной товарищеской встрече российской национальной команды с Ираном.
«Перспектива у сборной та же самая: чтобы быть в тонусе. Игроки должны стремиться попасть в команду. Все сборы придуманы для того, чтобы была мотивация у игроков. Соперник достаточно хороший, поэтому будет серьёзная проверка, хоть и товарищеский матч. Достаточно интересно будет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее сообщалось, что сборная России проведёт товарищескую игру с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Женская команда России также проведёт контрольную встречу с местной, иранской командой.
Напомним, российские команды отстранены от участия во всех международных официальных играх.
- 16 февраля 2023
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