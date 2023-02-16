Экс-игрок «Зенита» Домингес станет секундантом аргентинского боксёра на турнире в Москве

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Алехандро Домингес стал секундантом аргентинского боксёра Эмилиано Пучеты, сообщает «РБК-Спорт».



Экс-футболист клубов Российской Премьер-Лиги поможет Пучете во время его поединка с россиянином Магомедом Мадиевым на турнире промоушена Pravda, который состоится в Москве 17 февраля.



На счету аргентинского боксёра 23 поединка на профессиональном ринге, он одержал 16 побед, уступив семь раз. Мадиев провёл 19 боев, победив в 16 случаях, дважды завершив поединок вничью и уступив один раз. Он является обладателем титула чемпиона Азии по версии WBA.



Домингес выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 год и в 2009-м, став с клубом чемпионом России — 2009. За «Зенит» аргентинец играл с 2007 по 2009 год, взяв золото российского чемпионата (2007), Суперкубок России (2008), Кубок УЕФА (2008) и Суперкубок УЕФА (2008).