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Бышовец: если бы из «Зенита» ушли бразильцы, то, возможно, он упустил бы чемпионство

Бышовец: если бы из «Зенита» ушли бразильцы, то, возможно, он упустил бы чемпионство
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Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о шансах санкт-петербургского клуба на чемпионство по итогам сезона Российской Премьер-Лиги – 2022/2023.

«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил бы чемпионство. Хотя у Сергея Семака и его тренерского штаба достаточно умений сплотить коллектив и выработать оптимальную тактику под любой имеющийся состав. Поэтому у питерцев в любом случае серьёзный запас прочности, а с бразильцами они и вовсе почти наверняка обеспечат себе первое место, причём сильно заранее», — приводят слова Бышовца «Известия».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка после 17 матчей.

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