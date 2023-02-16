«Зальцбург» вырвал победу у «Ромы» в первом матче 1/16 Лиги Европы

Закончился проходивший сегодня, 16 февраля, на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия, матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный «Ред Булл Зальцбург» принимал итальянскую «Рому». Встреча завершилась победой хозяев 1:0.



В первом тайме австрийская и итальянская команды разошлись миром: счёт в матче не был открыт, несмотря на большое количество опасных моментов у ворот обоих клубов. На 88-й минуте победный гол забил игрок «Зальцбурга» Николас Капальдо (1:0).



«Ред Булл Зальцбург» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с лондонским «Челси», итальянским «Миланом» и загребским «Динамо». «Рома» пробилась в игры на вылет, заняв второе место в группе Лиги Европы с «Бетисом», «Лудогорцем» и ХИК. Ответная встреча между «Ромой» и «Ред Буллом» пройдёт 23 февраля в Риме, Италия.