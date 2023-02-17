«Байер» — «Монако»: Диаби сравнял счёт в матче на 48-й минуте

Сегодня, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте «Байер» соорудил молниеносную контратаку. С левого фланга защитник Жереми Фримпонг отдал мяч в центр штрафной на вингера Муссу Диаби, который обвёл защитника и пробил между ног голкиперу — 1:1.

Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».