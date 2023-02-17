Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» в матче с «Нантом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Нантом». Матч прошёл на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершился со счётом 1:1.
«Нет смысла сидеть здесь и говорить, что был пенальти или вторая жёлтая карточка. Мы могли бы добиться большего успеха, если бы двигали мяч. Выйдя вперед, мы остановились, двигали мяч в замедленном темпе. Только после того, как мы пропустили в контратаке, мы снова включились. Как только мы начали двигаться в темпе, вы увидели, что мы создали голевые моменты. У нас было несколько шансов сделать счет 2:1, нам нужно было забивать больше голов, особенно в этой игре», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Ответный матч состоится в Нанте 23 февраля.
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