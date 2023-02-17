Бушманов: с Узбекистаном и Таджикистаном сборная играла вполсилы. С Ираном будет иначе

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на возможное проведение товарищеской встречи между сборными России и Ирана. Ранее появилась информация, согласно которой эта игра может состояться в марте.
«Думаю, что хорошая новость. Сборной в любом случае нужно играть. Матч с Ираном будет на другом уровне, нежели игры с Узбекистаном или Таджикистаном. Настрой у нашей команды будет совсем другой, всё будет иначе. Было видно, что в матчах с бывшими республиками Союза ребята играли вполсилы, наверное. А против Ирана будет совсем другая мотивация. У болельщиков тоже интерес значительно повысится к этому матчу», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах из-за событий на Украине. Товарищеские встречи команды Валерия Карпина с Таджикистаном и Узбекистаном завершились со счётом 0:0.
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