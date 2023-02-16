Гранат: матч России с Ираном будет хорошей проверкой. Все будут играть на максимуме

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном товарищеском матче сборной России с национальной командой Ирана, который должен состояться в марте.
«Соперник в лице сборной Ирана — это супер. Очень рад такому решению, если оно будет. Международный матч, учитывая, что играем с участником прошедшего чемпионата мира, — это хорошая проверка.
Мне кажется, здесь всё зависит от уровня сопротивления. В прошлых матчах ребята отнеслись немного с холодком к сопернику. Думаю, в этом матче все будут играть на максимум», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В прошлом году подопечные Валерия Карпина провели три товарищеские встречи — с «Киргизией», завершившийся победой (2:1), а также с Таджикистаном и Узбекистаном, которые закончились вничью (0:0 в обоих матчах).
- 16 февраля 2023
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