Орлов: Жирков — лучший левый крайний защитник российского периода

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о решении бывшего защитника сборной России Юрия Жиркова завершить карьеру футболиста.



«Жирков — профессионал до мозга костей. Всегда держал форму и в каждом клубе был в прекрасном физическом состоянии. У него никогда не было лишнего веса. Это вызывает уважение. Жирков — выдающийся игрок. Сам факт, что он был в «Челси», уже о многом говорит. Плюс посмотрите, сколько лет он был в сборной. И всегда на уровне. Жирков — лучший левый крайний защитник российского периода.



Получится ли из него хороший тренер? Не знаю. Он нигде не говорил, что хочет стать тренером. У него есть своё увлечение. Ему уже поздно становиться тренером. Если начинать работу тренеру, нужно начинать с детских и юношеских команд, пройти определённый путь. Но у Юрия великолепный опыт. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо», — приводит слова Орлова Sport24.